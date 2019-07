Natur- und Tierschutz: AfD setzt auf Umweltschutz als „Kontrapunkt“ zur Klimadebatte

BerlinDie AfD im Bundestag will in nächster Zeit einen Schwerpunkt auf Umweltthemen legen. Natur- und Tierschutz würden in den kommenden Wochen und Monaten eine „ganz große Rolle“ spielen, sagte Fraktionsvize Peter Felser am Montag in Berlin nach einer Fraktionsklausur am Wochenende.