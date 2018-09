Neubauprojekte Parks und Kleingärten sollen neuen Wohnungen weichen – Kritik der Bürger wächst

So ist es in vielen großen Städten: Stadtplaner und Investoren suchen die letzten Quadratmeter für dringend benötigte Wohnungen. Bagger rücken an in Baulücken und auf Brachen. Kleingärten verschwinden, sogar Aldi und andere Handelsketten bauen nun Wohnungen auf ihren weitläufigen Grundstücken.