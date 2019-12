Neue Arbeitswelt Digitalisierung: Segen oder Jobkiller?

Die Angst vor technischer Arbeitslosigkeit existiert bis heute, weil nicht klar ist, wieviel neue Arbeitsplätze durch technologischen Fortschritt entstehen. Mittlerweile gibt es aber reichlich Beweise, dass menschlicher Einfallsreichtum per se eine Quelle neuer Arbeitsplätze darstellt. Als Keynes seine Schriften verfasste, waren in Großbritannien und den USA etwa 40 Prozent der Arbeitskräfte im Dienstleistungssektor beschäftigt. Sektoren wie Gesundheit, Pflege, Tourismus- und Gastgewerbe waren winzig. Heute sind in diesen Bereichen mehr Menschen beschäftigt als in der Fertigung. John F. Kennedy formulierte es so: „Wenn die Menschen über das Talent verfügen, neue Maschinen zu erfinden, die Menschen arbeitslos machen, dann haben sie auch das Talent, diesen Menschen neue Arbeit zu geben.“



Das Problem der Digitalisierung besteht nicht darin, dass diese zu wenig Arbeitsplätze schafft – sondern dass zu wenige Arbeitskräfte über die Kompetenzen verfügen, diese Arbeitsplätze zu besetzen. Ebenso wie manche Jobs von neuen Technologien profitieren und andere dadurch hinfällig werden, steigen auch manche Qualifikationen im Wert, während andere leicht zu ersetzen sind. Das Automobil steigerte den Wert technischer Qualifikationen und ließ den Marktwert von Fähigkeiten in der Pferdezucht sinken. Pferdezüchter mussten sich neue Kompetenzen aneignen, um weiterhin über ein Einkommen zu verfügen.