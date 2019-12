Neue Arbeitswelt Digitalisierung: Segen oder Jobkiller?

Was wir nun brauchen sind Bildungssysteme, die anstelle einer frühzeitigen Spezialisierung ein breites Spektrum an Kompetenzen vermitteln. Wir brauchen flexible Arbeitsmärkte mit guten Umschulungsmöglichkeiten. Und wir brauchen den Zugang zu Finanzierungen für Start-ups – denn diese können in der New Economy einige der Arbeitskräfte anstellen, die davor ihren Job verloren haben.



Wenn die neuen Technologien zwar die wirtschaftliche Ungleichheit, aber nicht die Armut ansteigen lassen, ist es eine gesellschaftliche Entscheidung, wie man damit umgeht. Die Abneigung gegen Ungleichheit ist in europäischen Ländern stärker ausgeprägt als in den Vereinigten Staaten, und es gibt eine Vielzahl von Umverteilungsprogrammen, um Ungleichheit zu verringern. Ungeachtet der Einstellung einer Gesellschaft zur Ungleichheit, gilt es, Löhne zu vermeiden, die die Menschen in die Armut (oder Beinahe-Armut) abgleiten lassen. Ein verpflichtender Mindestlohn oder Steueranreize für Unternehmer zur Erhöhung der Löhne könnten notwendig sein.



Schließlich geht es bei technologischer Innovation nicht darum, den Menschen einen Grund zu geben, sich ihr zu widersetzen.