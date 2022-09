Neue Arbeitswelt Ist der Roboter mein Feind?

Interessanterweise präsentieren sich die Befragten bei der Bewertung ihrer eigenen Berufssituation etwas entspannter. So skeptisch sie mit Blick auf die gesamte Volkswirtschaft auch sind: In beiden Ländern hat nur gut ein Viertel Bedenken, in den nächsten fünf Jahren aufgrund der Automatisierung selbst den Job zu verlieren.



Lesen Sie auch, wie leicht sich Ihr Job automatisieren lässt



Zugleich jedoch befürchtet eine überwältigende Mehrheit von etwa 90 Prozent negative Effekte der Robotervormarsches auf die Einkommensverteilung in der Wirtschaft. Dahinter steht die – durchaus reale – Sorge, dass vor allem einfache Jobs durch Automatisierung verschwinden und die Chancen von Geringqualifizierten am Arbeitsmarkt künftig sinken werden. Vor allem Menschen, die viele Routinetätigkeiten in ihrem Job ausüben oder deren Anforderungen am Arbeitsplatz gestiegen sind, zeigen sich besorgt, gerade in den USA.