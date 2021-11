Neue Bundesregierung In Krisen fragt niemand nach Koalitionsverträgen

Koalitionsverträge sind, kurz zur Erinnerung, eine vergleichsweise junge Erfindung. Pompöse Präsentation, feierliche Unterschriften, viel Eigenlob: Selbst- und sendungsbewusste neue Koalitionen tun heutzutage umso mehr dafür, die Papiere zu überhöhen, obwohl sie in Wahrheit natürlich keine Verträge sind, deren Erfüllung man einklagen könnte. Der Grundsatz „Pacta sunt servanda“ gilt in Regierungsbündnissen nicht, wenn es hart auf hart kommt. Was man schon an dem klitzekleinen Detail erahnen kann, dass sie von Parteispitzen geschlossen und unterschrieben werden. Fraktionen aber haben ihren eigenen Kopf. Und Koalitionen im Laufe von Regierungsjahren ihre ganz eigene Dynamik.