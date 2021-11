Regierungsbildung Wer wird Minister? Die wichtigsten Posten sind geklärt

Noch nicht gänzlich geklärt ist – abgesehen vom Finanzressort – die Verteilung der Ministerposten bei der FDP. Vieles deutet darauf hin, dass der aus dem für die Liberalen so wichtigen Landesverband Baden-Württemberg stammende Fraktionsvize Michael Theurer neuer Gesundheitsminister werden soll. Auch die Düsseldorfer FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Lindner-Vertraute Marco Buschmann und FDP-Generalsekretär Volker Wissing werden für Ministerämter genannt; unklar ist aber die Aufteilung. Eigentlich müsste Lindner noch eine Frau benennen, aber es gibt Zweifel, ob die Germanistin und langjährige Verlagsrepräsentantin Strack-Zimmermann den Aufgaben in den beiden verbleibenden Kernressorts Justiz und Verteidigung gewachsen wäre. Viel spricht deshalb dafür, dass dafür die beiden Volljuristen Buschmann und Wissing zum Zuge kommen. Es könnte aber auch sein, dass Buschmann zurückstecken und Strack-Zimmermann den Vortritt lassen muss. Ansonsten hätte die FDP nur Männer ins Kabinett entsandt.



