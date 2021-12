Neuer Finanzminister Lindners fragwürdiger Hochseilakt

Wie groß der Wille zum Fortschritt ist, wird gleich in den ersten Amtstagen deutlich. Den Nachtragshaushalt für 2021, den Lindner heute ins Kabinett eingebracht hat, kann man pragmatisch, flexibel, trickreich, heikel, clever oder opportunistisch nennen – oder gleich eine Mischung aus allem. Sicher ist: Lindner macht den Scholz. Er verschiebt wie sein Vorgänger nach 2020 ein zweites Mal ungenutzte Coronakredite in den Energie- und Klimafonds, der nun Transformationsfonds heißen wird. Nach 26 Milliarden im vergangenen Jahr kommen in diesem noch rund 60 Milliarden obendrauf. 2022 dürfte sich diese Operation mit einiger Sicherheit ein drittes Mal wiederholen.