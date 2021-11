Haushaltstrick der Ampel-Koalition Christian Lindners Dilemma um den Honigtopf

Eine der ersten gesetzlichen Maßnahmen der Ampelregierung dürfte gleich die Verfassungsrechtler auf den Plan rufen: Denn SPD, Grüne und FDP wollen einen Nachtragshaushalt für das auslaufende Jahr 2021 noch im Dezember in den Bundestag einbringen. In diesem Nachtragshaushalt will sich die künftige Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gleich ein fettes Polster für die nächsten vier Jahre anlegen. Schätzungsweise 80 Milliarden an nicht verbrauchten Mitteln aus Coronahilfsmaßnahmen sollen einem noch zu schaffenden „Klima- und Transformationsfonds (KTF)“ zugeschlagen werden, heißt es unverblümt im Koalitionsvertrag. Die gleiche Aktion könnten Scholz und sein Kabinett in einem Jahr noch einmal durchziehen, wenn die für 2022 geplante Nettokreditaufnahme in erneut dreistelliger Milliardenhöhe ebenfalls in großen Teilen nicht für die Pandemiebewältigung benötigt wird.