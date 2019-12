Neujahrswunsch Das Beste, was die Regierung machen kann? Nichts tun!

Eine typische Frage in der Bundeshauptstadt zum Jahreswechsel lautet: Was soll die Politik in den nächsten zwölf Monaten tun? Meine Antwort darauf lautet seit mehreren Jahren: Am besten gar nichts, bitte einfach mal die Füße stillhalten! Uns geht es so gut wie nie zuvor, bitte gefährdet unsere wirtschaftliche und soziale Lage nicht durch Aktionismus und Gut-gemeint-Wohltaten!