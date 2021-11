Nord Stream 2 SPD-Energiepolitiker: Betreiber muss Genehmigungs-Bedingungen erfüllen

Die Bundesnetzagentur hatte am gestrigen Dienstag den Zertifizierungsprozess vorerst ausgesetzt, da die Betreibergesellschaft bislang in der Schweiz angesiedelt ist. Eine Zertifizierung komme laut Bundesnetzagentur erst in Betracht, wenn der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sei.