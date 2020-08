NRW Merkel stärkt Laschet – Keine weiteren Corona-Lockerungen

Die wirtschaftlichen Einbrüche durch die Corona-Krise seien schwerwiegender als in der Finanzkrise, sagte Laschet. Man habe sich im Kabinett abgestimmt, dass die Hilfsprogramme des Bundes schnell im Land umgesetzt werden können. Gerade in NRW befinde sich ein wichtiger Anteil von Firmen, die den Industriestandort ausmachten. NRW ist mit rund 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland und verzeichnet derzeit die meisten Neuinfektionen am Tag.