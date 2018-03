Stattdessen will der SRG nun endlich ernsthaft und glaubwürdig lange überfällige Reformen angehen. Kritisch in die Tiefe zu gehen, nachzuforschen, wie denn wirklich heute noch der Auftrag an von der Öffentlichkeit finanziertes System aussieht: Was muss ein solches Programm leisten? Welche Programmfarben muss es abdecken? Worauf sollte es verzichten? Was können die werbefinanzierten Sender besser? Wo grätschen die Gebührensender den privaten Wettbewerbern in die Parade, nehmen ihnen die Entwicklungsmöglichkeiten?