Ökonomen-Initiative Soziale Marktwirtschaft soll ins Grundgesetz

Der VWL-Professor Ulrich van Suntum von der Universität Münster will diese Beliebigkeit nicht länger akzeptieren. Er hat jetzt eine Initiative in der deutschen Ökonomenszene gestartet, die das Ziel hat, die Soziale Marktwirtschaft im Grundgesetz zu verankern. In Deutschland drohe „das Bewusstsein allmählich zu verblassen, in welchem Maße Wohlstand und Freiheit von der Sozialen Marktwirtschaft geprägt wurden“, heißt es in dem der WirtschaftsWoche vorliegenden Positionspapier. Eine Absicherung im Grundgesetz würde der Sozialen Marktwirtschaft „bei entsprechenden Zielkonflikten ein höheres Gewicht geben und sie auch generell stärker im allgemeinen Bewusstsein verankern“.