Papier aus Ministerium Das ist der Öffnungsplan des Wirtschaftsministers

Die Folgen der nun seit Monaten anhaltenden Schließungen werden in der Vorlage jedenfalls in sehr deutlichen Worten beschrieben: „Die lange Dauer des derzeitigen Lockdowns hat erhebliche Auswirkungen auf betroffene Unternehmen und führt teilweise zu einer drastischen Verschärfung ihrer wirtschaftlichen Lage“, heißt es in dem Papier. „Dies führt in vielen Fällen zu einer Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz und zu der Gefahr eines längerfristigen Substanzverlustes der deutschen Volkswirtschaft.“



Das Papier ist eine Vorbereitung auf die kommende Beratung der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten am 3. März.



