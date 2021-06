Partei bestätigt Russische Hacker attackierten im Mai 2020 Mitgliedernetzwerk der CDU

Anhand der Dokumentation, die die Hacker zu ihrer Arbeit erstellt haben, lässt sich nachvollziehen, dass sie den CDU-Account des Bundesgeschäftsführers Stefan Hennewig kaperten, ihm Administrator-, also weitreichende Zugriffs-Rechte übertrugen und so in das System kamen. Jürgen von Meer, Geschäftsführer der Union-Betriebsgesellschaft, welche unter anderem für die IT der Partei zuständig ist, sagt: „Die Hacker haben nur Zugriff auf das Mitgliedernetzwerk CDUplus gehabt.“ Sensible interne Daten längen auf einem anderen Server.