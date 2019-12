Preisabsprachen: Bundeskartellamt verhängt 2019 hohe Kartell-Bußgelder

Das Bundeskartellamt hat 2019 wegen verbotener Preisabsprachen mehr als doppelt so hohe Geldbußen verhängt als im Vorjahr. Insgesamt forderte das Amt von 23 Unternehmen, Verbänden und Personen knapp 850 Millionen Euro an Bußgeldern, wie die Behörde bei ihrem Jahresrückblick am Freitag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es 376 Millionen Euro gewesen. Der Betrag ist zudem die zweithöchste Summe, die das Kartellamt je an Bußgeldern in einem Jahr verhängte, nach dem Rekord von rund 1,1 Milliarden Euro 2014. Damals schlugen drei sehr große Kartellfälle mit je rund 300 Millionen Euro bei Zucker, Bier und Wurst zu Buche.