Pro Asyl: Menschenrechtsorganisation fordert Neueröffnung von Asylverfahren

Auch in größeren Städten erfolge in der Regel eine Ansiedlung innerhalb von ethnisch geprägten Netzwerken und Wohnbezirken. Dies schlage sich sowohl in einem Anstieg der Lebenshaltungskosten als auch in einem erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt nieder. Die Absorptionsfähigkeit – also Aufnahmefähigkeit – der genutzten Ausweichmöglichkeiten, vor allem im Umfeld größerer Städte, sei durch die hohe Zahl der Binnenvertriebenen und der Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan bereits „stark in Anspruch genommen“, heißt es.