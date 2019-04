Prozedere wird nun geändert 115.000 Arbeitslose nicht erfasst: Wie konnte das passieren?

Doch wie lassen sich die massiven Erhebungsfehler dann erklären? „Dazu muss man wissen, dass alle Daten im Jobcenter per Hand erfasst werden“, sagt Susanne Eikemeier, Pressesprecherin der BA. Die Vermittler in der Arbeitsagentur dokumentieren also alle persönlichen Informationen sowie geplante Förderungen per Hand.



Dann werden die Daten in den Computer übernommen. Das kann in Einzelfällen zu Fehlern führen, vielen Fehlern – schließlich, so gibt Eikemeier zu bedenken, arbeiteten 20.000 Mitarbeiter in Jobcentern und kümmerten sich dort um etwa drei Millionen Menschen.



Hinzu kommt der Aspekt der Zeitverzögerung: Der Eintrag eines „Kunden“ der Arbeitsagentur, ob er nun arbeitslos oder arbeitssuchend ist, wird nur nach einem persönlichen Beratungstermin aktualisiert. Selbst wenn er weiß, dass ein Kunde nicht mehr an einer Fortbildung teilnimmt, darf ein Mitarbeiter dessen Status nicht eigenmächtig von arbeitssuchend auf arbeitslos ändern. „Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass eine Arbeitslos-Meldung nur persönlich erfolgen kann“, erklärt dazu die BA.