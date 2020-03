Regierung erlässt Kontaktverbot Was uns die Coronakrise in Deutschland lehrt

Es wird ja in normalen Zeiten gern geschimpft über „die da oben“: Politiker, die vermeintlich ihre Sache nicht im Griff haben, zu spät handeln, Reformen nicht anpacken. Die aktuelle Krise zeigt jedoch einmal mehr, dass die Menschen, die in Deutschland politische Verantwortung tragen, damit in der Regel vernünftig umgehen. Leider lässt sich das nicht von allen Wählern behaupten.

Eines zumindest kann man den verantwortlichen Politikern in Bund, Ländern und Kommunen nicht vorwerfen: Dass sie den Deutschen nicht eine Chance gegeben hätten, harte Maßnahmen zu verhindern. Sie gaben ihnen sogar mehrere Chancen. Seit mindestens zwei Wochen wird ge- und ermahnt, soziale Kontakte möglichst zu meiden und im Fall der Fälle auf Abstand zu bleiben.