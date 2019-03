Regierungserklärung zum EU-Gipfel Was spricht denn gegen den Brexit-Aufschub?

Das Ende der Brexit-Geschichte ist noch immer offen. Doch eins kann man schon feststellen: Es ist eine Geschichte, die an Absurdität mindestens ebenso reich ist, wie ein Roman von Albert Camus. Man findet diese nicht nur in den Debatten und Parlamentsentscheiden in London, sondern auch in Brüssel und in Berlin. Bevor Angela Merkel zum EU-Gipfel nach Brüssel aufbrach, gab sie im Bundestag eine Regierungserklärung ab, in der die Berliner Position – sie entspricht weitgehend derjenigen der EU-Kommission und der meisten anderen verbleibenden EU-Mitglieder – in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit nochmals deutlich wurde.