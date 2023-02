Dieses Prinzip, eine der Säulen der Marktwirtschaft, ist jetzt doppelt bedroht: Durch Eingriff des Staates in die Vertragsfreiheit und die Unterstellung, dass Vertrauen in bester realsozialistischer Manier der Kontrolle bedarf. Ausgehend von Brüsseler Regelungswut und stabilisiert durch Urteile der obersten Gerichte, geht es jetzt der Vertrauensarbeitszeit an den Kragen. Alle Arbeitnehmer sollen künftig nach Stechuhr arbeiten.