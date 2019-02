Mit Markt hat das, was Politiker gerade in Berlin zu Markte tragen, nichts zu tun. Nicht die 40 Milliarden Euro für die Braunkohlegebiete, die demnächst planwirtschaftlich verteilt werden, um die sozialen Folgen des Kohleausstiegs abzufedern. Nicht die Grundrente, die sich weder an gezahlten Beiträgen noch an individueller Not orientieren könnte. Weder das Bürgergeld der SPD, das sich gefährlich weit vom Prinzip des Forderns verabschieden würde. Noch das Baukindergeld, das bisher von denen mitgenommen wird, die ohnehin bauen.