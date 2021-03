Reimer direkt: Wenn schon Staat, dann richtig!

So geht staatliches Handeln. Im Vergleich zur eng vom Ministerium gegängelten Finanzaufsicht BaFin, die sich bei Wirecard auf die falsche Seite schlug und bei der Greensill Bank zu spät reagierte, ist die Durchschlagskraft der US-Aufsicht SEC Legende. Das FBI kennt in den USA jedes Kind – anders als die Bundespolizei in Deutschland, die zuletzt mit Maskenkontrollen an Bahnhöfen beschäftigt war. Die CIA agiert, bei aller Kritik an den politischen Zielen mancher Einsätze, erfolgreicher als ein gefesselter Bundesnachrichtendienst, der sich auch im Ausland an deutsche Datenschutzgesetze halten muss. Und dass funktionierende Institutionen wie die Armee in Stunden der Not nicht eingesetzt, sondern gebremst werden, ist in den USA unvorstellbar.