Damit Privatbetrieben daraus keine staatlich subventionierte Billigkonkurrenz erwächst, schlägt Hoffmann die Gründung kommunaler Beiräte vor. In diesen Gremien sollten Gemeinden und Kammern kontrollieren, dass Vorhaben für Langzeitarbeitslose immer erst öffentlich ausgeschrieben werden. „Erst wenn sich nachweislich kein Privatunternehmen findet, sollte man das jeweilige Projekt für den Einsatz von Langzeitarbeitslosen öffnen“, sagte der DGB-Chef in der WirtschaftsWoche.



Sie lesen eine Vorabmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.