Reisegebiet: Bundesregierung stuft Spanien als Risikogebiet ein

Auslöser der Entscheidung ist, dass die Zahl der Neuinfektionen in Spanien in den vergangenen Tagen stark gestiegen ist. Am Freitag wurden fast 3000 neuen Fälle registriert – eine ähnlich hohe Zahl wie am Donnerstag. Spanien verzeichnet damit mit 342.813 Infizierten die höchste Zahl in Westeuropa. Allerdings zählen die Zahlen auf den Balearen nach spanischen Angaben zu den niedrigsten in Spanien. Die spanischen Behörden hatten am Freitag die Schließung der Nachtklubs beschlossen.