Rente: Bezugsdauer ist in Deutschland angestiegen

BerlinDie Menschen in Deutschland beziehen immer länger Rente. Lag die durchschnittliche Bezugsdauer bei den Versichertenrenten 2010 noch bei 18,5 Jahren, ist sie im vergangenen Jahr auf 20,0 Jahre gestiegen. Das teilte die Rentenversicherung am Montag in Berlin mit. Bei den Männern gab es einen Anstieg von 16,2 Jahren 2010 auf 18,1 Jahre im vergangenen Jahr, bei den Frauen von 20,9 Jahren auf 21,8 Jahre.