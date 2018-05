Russland: FDP-Vize Kubicki will Russland-Sanktionen auf den Prüfstand stellen

BerlinFDP-Vize Wolfgang Kubicki riskiert beim Thema Russland-Sanktionen die Konfrontation mit dem Bundesvorstand seiner Partei. Die Strafmaßnahmen hätten bislang „keine erkennbaren Fortschritte in Richtung der gewünschten deeskalierenden und friedensstiftenden Wirkung“, heißt es in einem Änderungsantrag Kubickis zum Parteitagsantrag des Bundesvorstands, der auf der Internetseite der FDP veröffentlicht wurde. Der Bundesvorstand macht in seinem Antrag hingegen deutlich: „Wir stehen zu den gegen Russland verhängten Sanktionen.“ Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag über Kubickis Vorstoß berichtet. Der FDP-Parteitag ist am Samstag und Sonntag in Berlin.