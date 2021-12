Schärfere Coronaregeln „Es müsste klar sein: Ab Inzidenz X passiert Folgendes, zack, zack, zack“

In dem Urteil ist viel von Verhältnismäßigkeit die Rede. Was verhältnismäßig ist und was nicht, empfinden Menschen natürlich unterschiedlich. Wie macht man diesen Begriff juristisch greifbar?

Unter Juristen wird diese Frage diskutiert, seitdem es diese Figur gibt. Sie unterteilt sich in drei Stufen. Erstens: Eine Maßnahme, die die Freiheit einschränkt, muss überhaupt geeignet ist, um das verfolgte Ziel zu erreichen, in diesem Fall den Gesundheitsschutz. Zweitens muss die Maßnahme erforderlich, d.h. möglichst milde sein. Man darf das Ziel nicht genauso gut erreichen können mit etwas, das weniger stark in die Freiheit eingreift.