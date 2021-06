Schutz, Impfnachweis, Reisen und Co. Die 15 wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung

B.1.1.7 – die britische Variante

Großbritannien berichtet seit Mitte Dezember 2020 über die zunehmende Identifizierung und Verbreitung der Variante. Diese Viren gehören der Linie B.1.1.7 an und breiten sich seit September 2020 vor allem im Süden und Südosten Großbritanniens aus. Dem jüngsten Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu Virusvarianten von Corona in Deutschland verursachte sie in nur einer Woche in diesem Jahr für 55 Prozent der Infektionen. Untersuchungen zeigen, dass die aktuell zugelassenen Corona-Impfstoffe gegen die britische Variante B.1.1.7 wirken.

B.1.351 – die südafrikanische Variante

In Südafrika breitete sich im Oktober 2020 die Variante B.1.351 aus. Die Variante ist stärker mutiert als B.1.1.7 und führt zu einer höheren Übertragbarkeit. Die südafrikanische Variante entzieht sich laut einer Studie der Universität Oxford der immunisierenden Wirkung von Corona-Impfstoffen am stärksten.

B.1.1.28 (P.1) – die brasilianische Variante

In Brasilien breitet sich derzeit die Corona Variante P.1 aus, die von einer weiteren Linie abstammt (B.1.1.28). Sie hat in ihren Veränderungen Ähnlichkeiten mit der südafrikanischen Variante. Es gibt Hinweise, dass einige der Mutationen die Übertragbarkeit und das Antigenprofil beeinflussen können. Ob und inwieweit die neue Variante die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe beeinträchtigt, ist bisher noch nicht abschätzbar.