 Sozialdemokraten: Ex-SPD-Chef Gabriel stellt Große Koalition infrage

„Das sind doch alles Projektionen, in denen sich die Unzufriedenheit mit dem aktuellen Zustand der SPD abbildet“, sagte Gabriel. Über Ämter und Positionen denke er „mit Sicherheit“ nicht nach. Der SPD-Parteivorstand trifft sich am 10. und 11. Februar zu einer Klausurtagung in Berlin, um den weiteren Kurs abzustecken.