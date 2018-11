Sozialdemokratie Nahles wundert sich über die Richtungsdebatte in der SPD

Das müsse immer wieder ausbuchstabiert werden. Nahles sieht vor allem die Gefahr, dass die Solidarität auf der Strecke bleibt. Solidarität sei für sie kein Ziel, sondern ein Prinzip. „Das ist, wie das Blut in den Adern.“ Deshalb sei sie in die SPD eingetreten. Wenn die Menschen keinen solidarischen Umgang miteinander pflegten, könne es am Ende auch kein solidarisches Gemeinwesen geben.