Sozialer „Kahlschlag“? Sechs Grafiken: So steht es um den deutschen Sozialstaat

Im Jahr 2022 betrugen die gesamten Sozialausgaben in Deutschland 1,18 Billionen Euro. Das ist – trotz der immer wiederkehrenden „Kahlschlag“-Rhetorik – viel Geld. Aussagekräftig ist die Zahl aber erst im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Für das Jahr 2022 betrug diese sogenannte Sozialleistungsquote geschätzt 30,5 Prozent. Damit gehört Deutschland im EU-Vergleich zwar nicht zur Spitze, aber zum oberen Bereich. Während in den Corona-Zeit der Wert sogar noch höher lag, bewegte man sich in den Jahren davor knapp unter 30 Prozent. 1992 lag die Sozialleistungsquote bei nur 26 Prozent.