SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles: „Müssen nach Entlassung von Tillerson neue Drähte aufbauen“

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hardt, betonte am Mittwoch im MDR, es gebe „nach wie vor einen guten Draht und eine gute Zusammenarbeit vor allem in der Außenpolitik“. Der neue Außenminister Mike Pompeo sei als Abgeordneter ein harter Vertreter einer konservativen republikanischen Linie gewesen. Die Erfahrung zeige, dass sich das als Minister „nicht in solcher Form widerspiegelt“, so Hardt weiter.