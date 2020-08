SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz trifft seinen gescheiterten Vorgänger

Es geht an diesem Nachmittag in erster Linie um Lokalpolitik - in NRW sind nächsten Monat Kommunalwahlen. Das ist allerdings nicht der Grund dafür, dass in der Halle mehrere Fernsehkameras aufgestellt sind. Was sie wollen, ist das Bild von Schulz und Scholz am selben Tisch. Der alte und der neue Kandidat. Beide tragen sehr ähnliche blaue Anzüge und rote Krawatten.