SPD-Konzept Grundrente? Grundlegend falsch!

Ohne Not also haben die Sozialdemokraten mit der Bedürftigkeitsdebatte und dem konfusen Zusammenklauben von Finanzmitteln ein wenigstens in der Koalition unstrittiges Projekt kaputt-politisiert, das auf dem eigenen Wählerstimmenkonto hätte einzahlen können. Das muss man erstmal hinbekommen.



Außerdem: Dass Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz nun SPD-intern ein Finanzierungspaket geschnürt haben, bedeutet noch lange nicht, dass aus diesem Konzept ein Gesetz wird. Die Union wird sich weiter für die Bedürftigkeitsprüfung einsetzen und gegen die Abschaffung der Mövenpick-Steuer sträuben – einfach, weil es eine Steuerhöhung ist. Die SPD wiederum macht nun denselben angreifbaren Fehler, den sie ihrem Koalitionspartner bei der Mütterrente stets angekreidet hat: Sie bezahlt Sozialpolitik auch aus der Rentenkasse und stellt dafür (trotz aller Reckungen und Streckungen) eben nicht vollumfänglich Steuermittel zur Verfügung.



Nach den Wahlen wird es dann mit großer Wahrscheinlichkeit einen Kompromiss geben. Mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit wird dieser Konsens nicht eins zu eins der SPD-Linie entsprechen. Und die eigens von der Koalition eingesetzte Rentenkommission kann dann bis zum kommenden Jahr die Scherben aufsammeln. „Ordentliches Regieren“ (Olaf Scholz‘ Mantra) sieht wirklich anders aus.