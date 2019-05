Deutliche Kritik CDU/CSU schmettern Grundrenten-Pläne der SPD ab

Die Arbeitgeber äußerten scharfe Kritik am Arbeitsminister, Zustimmung kam dagegen von Gewerkschaften. „Eine Grundrente geht nicht ohne Grundrechenarten“, kritisierte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. „Es kann nicht gerecht sein, dass jemand, der die Hälfte an Beiträgen gezahlt hat, dann genauso viel bekommen kann, wie jemand, der das Doppelte eingezahlt hat.“ Der Branchenverband des Gastgewerbes (Dehoga) warf der SPD Populismus vor. „Unsere Betriebe benötigen Planungssicherheit.“ Die reduzierte Mehrwertsteuer für Hotels gelte in 26 von 28 EU-Staaten. Mit der Einführung in Deutschland sei 2010 ein Sonderweg beendet worden, betonte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Dagegen forderte das DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, die Union dürfe die Reform nicht länger blockieren. „Wir erwarten jetzt eine schnelle Einigung zwischen den Koalitionspartnern, die die Rente für Millionen Versicherte aufwertet, statt sie am Ende noch zum Sozialamt zu schicken.“