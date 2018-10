SPD Nahles legt Forderungskatalog für Große Koalition vor

„Wir haben jetzt eine Menge Arbeit vor uns“, sagte Nahles am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die Wahlniederlage in Hessen führte sie auf die Bundespolitik zurück. Sie habe „nicht für Rückenwind, sondern für Gegenwind gesorgt“, sagte die SPD-Partei- und Fraktionschefin. „Es ist uns nicht gelungen, uns ausreichend freizuschwimmen in der Regierung als Partei.“ Personelle Konsequenzen schloss Nahles aber aus.