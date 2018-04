SPD-Parteitag: Andrea Nahles auf dem Sprung an die Spitze

Defizite in dieser Hinsicht sind in der SPD nicht zu verleugnen. Genossen wie der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der dem Berliner Politikbetrieb traditionell eher skeptisch gegenübersteht, sehen eine Hauptaufgabe für die künftige Parteichefin darin, konkreter zu werden und sich stärker der Lebenswirklichkeit der Menschen zu widmen. „Ich sehe in der Gesamtpartei in Sachen Bürgernähe durchaus Luft nach oben“, kritisierte Weil im Interview mit dem Handelsblatt. „Gelegentlich gehen wir die Dinge zu abstrakt an.“ So habe die Partei beispielsweise „leidenschaftlich über Themen wie die Vorratsdatenspeicherung und Ceta, das geplante Handelsabkommen mit Kanada, debattiert. In der Bevölkerung waren das für viele nicht die wichtigsten Themen“. Die SPD müsse „eine Zukunftsdebatte führen, die sich am Alltag der Bürgerinnen und Bürger orientiert“, sagte der niedersächsische Regierungschef.