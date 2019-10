SPD-Vorsitz: Kein klarer Sieger bei SPD-Mitgliederentscheid

Da kein Team mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Duos. Die SPD-Mitglieder sind deshalb zwischen dem 19. und 29. November erneut aufgerufen, ihr Favoritenteam für die neue Doppelspitze zu wählen. Das Ergebnis will die SPD am 30. November bekanntgegeben. Das Siegerteam muss dann noch von den Delegierten des SPD-Bundesparteitags Anfang Dezember offiziell gewählt werden, was als Formsache gilt.