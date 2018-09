Staatsfonds Altmaier will technologische Kompetenz in Deutschland sichern

BerlinBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sucht nach neuen Wegen zur Sicherung technologischer Kern-Kompetenzen in Deutschland gegen unerwünschte Übernahmen. „Es gibt keine Überlegungen in der Bundesregierung, einen Staatsfonds zu errichten, der (...) zur Finanzierung von Bundesbeteiligungen an Unternehmen dienen soll“, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums am Mittwoch.