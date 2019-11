Städteranking 2019: Die besten Städte für Unternehmen

Die meisten Akademiker arbeiten demnach in bayerischen Städten: in München (34,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten), knapp gefolgt von Erlangen (34,1 Prozent). Auch Darmstadt (Rang vier; 31,9 Prozent) und Stuttgart (fünfter Platz; 31,4 Prozent) kommen auf ähnlich hohe Werte. In München und Stuttgart – sowie Berlin – hat sich diese Quote zwischen 2013 und 2018 auch am dynamischsten entwickelt, nämlich um 7,2 Prozentpunkte, 5,8 Prozentpunkte beziehungsweise in der Hauptstadt um 6,5 Prozentpunkte.



Unter den fünf bestplatzierten Städten sticht aus Ostdeutschland einzig Jena hervor, das mit einer Akademikerquote von 32,5 Prozent auf dem dritten Platz liegt. Die Stadt prägen die dort ansässigen Hochschulen sowie viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie ein Institut der Fraunhofer-Gesellschaft und drei Leibniz- sowie Max-Planck-Institute. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es, auf die Einwohnerzahl gerechnet, so viele Institute aus den Forschungsfeldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.