Steigende Energiepreise Gebt den Leuten das Geld zurück!

Die Preise an der Tanke und fürs Heizen steigen. Weil weltweit die Nachfrage nach Öl und Gas wieder steigt. Weil der Russland-Ukraine-Konflikt auf die Versorgung drückt. Und weil die Bundesregierung Brennstoffe über den steigenden CO2-Preis teurer macht – für den Klimaschutz. In Europa sind die Energiepreise in einem Jahr um knapp 30 Prozent geklettert. Das ist für Verbraucher schmerzhaft, vor allem für jene mit wenig Einkommen und auf dem Land, wo Alternativen zum Auto rar sind. Entlastung ist nötig, aber gezielt muss sie sein.