Russlandkonflikt: Unternehmen dürfen Verluste nach deutschem Steuerrecht nicht abschreiben

Deutsche Konzerne, die wegen des russischen Angriffskriegs und Sanktionen Milliarden Euro an Forderungen und Beteiligungswerten in Russland und der Ukraine verlieren, dürfen die Verluste nach deutschem Steuerrecht nicht abschreiben. Das teilte das Bundesfinanzministerium gegenüber der WirtschaftsWoche auf Anfrage mit. Verluste bei Tochtergesellschaften in Russland und der Ukraine würden sich „bei der Ermittlung der Körperschaftsteuer der inländischen (Mutter-)Gesellschaft nicht einkommensmindernd auswirken“, schreibt das Bundesfinanzministerium. Zur Erklärung verweist das Ministerium darauf, dass umgekehrt auch Gewinne aus der Veräußerung einer russischen oder ukrainischen Beteiligung außer Acht blieben.