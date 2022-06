Streit in der Ampelkoalition „Alle wissen: Ein Gesetz kann nicht in den nächsten zwei Monaten kommen“

Kann ein schärferes Kartellrecht auf die Schnelle was richten?

Wir Grünen sind uns mit dem Chef des Kartellamtes, Andreas Mundt, einig, dass bei geltendem Recht kurzfristig wenig getan werden kann. Das Kartellamt braucht aber in Zukunft andere Eingriffsmöglichkeiten. Dafür hat der Bundeswirtschaftsminister nun Vorschläge gemacht. Ein Gesetz kann aber nicht in den nächsten zwei Monaten kommen, das wissen alle Beteiligten. In Zukunft muss das Kartellamt unmittelbarer handeln können, wenn es in einem Sektor überhöhte Preise bei einer marktbeherrschenden Praxis feststellt. Das kann Gewinnabschöpfung bedeuten. Solche Kartellstrafen müssen erleichtert werden. Es geht aber auch darum, als Ultima Ratio künftig unabhängig von Missbrauch Unternehmen zu entflechten, wenn sie marktbeherrschend sind.