Steigende Öl- und Spritpreise: Warum das Kartellrecht die Benzinpreise in den USA nicht senken wird

Joe Biden hielt sich nicht mit Höflichkeitsfloskeln auf, als er sich im November an Lina Khan wendete, die Vorsitzende der Federal Trade Commission (FTC). „Ich schreibe, um Sie auf die wachsende Anzahl an Belegen hinzuweisen, dass Öl- und Gasunternehmen Verhaltensweisen an den Tag legen, die den Konsumenten schaden“, so der US-Präsident in einem Brief an die wichtigste Kartellwächterin der Vereinigten Staaten. Trotz sinkender Ölpreise und Kosten für die Industrie seien die Benzinpreise weiterhin hoch, heißt es weiter in dem Schreiben. Die FTC habe „die Macht festzustellen, ob illegales Verhalten Familien an der Zapfsäule koste“, so Biden. „Ich denke, Sie sollten das sofort tun.“