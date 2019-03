Studie aus Dänemark Das bedeutet der Mindestlohn für die Jobaussichten Jugendlicher

Wie aber wirkt sich der Mindestlohn auf die Beschäftigung speziell junger Menschen aus? Das haben die Ökonomen Claus Thustrup Kreiner, Daniel Reck und Peer Ebbesen Slov in einer gerade erschienenen Studie über den dänischen Arbeitsmarkt für die Fachzeitschrift „Review of Economics and Statistics“ untersucht. Ergebnis: Der durchschnittliche Stundenlohn steigt um durchschnittlich 40 Prozent, wenn Arbeitnehmer 18 werden. Allerdings verlieren 33 Prozent an der Altersgrenze zunächst ihren Job.