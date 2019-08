Studie: Mehr als jede zweite Kommune hat Grundsteuer erhöht – doch der Trend lässt nach

Stuttgart Um mehr Geld in ihre Kassen zu bekommen, haben auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Städte und Gemeinden in Deutschland die Grund- und Gewerbesteuern erhöht. Mehr als jede zweite Kommune hat einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren die Grundsteuer erhöht. Bundesweit setzten 58 Prozent den Hebesatz herauf, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Unternehmensberatung EY hervorgeht.