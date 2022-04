Suche nach Antworten in der Ölkrise Jede zweite deutsche Sonnenblume wächst in Brandenburg

Fast jede zweite Sonnenblume, die in Deutschland aus einem Samenkorn heranwachsen wird, steht nach Angaben des Brandenburger Bauernverbands auf einem märkischen Acker. Auf 13.100 Hektar zwischen Oder und Elbe wird gesät, bundesweit sind der Kultur etwa 28.000 Hektar zugewiesen. „Gemessen an der Fläche, auf der in der Ukraine Sonnenblumen stehen mit etwa 6,5 Millionen Hektar, muss man aber sagen: wir sind ein sehr kleines Licht“, betont Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes. Die Chance, eine Flasche mit Brandenburger Sonnenblumenöl zu finden, ist sehr gering. In die Bresche nach dem Ausfall der Lieferungen aus der Ukraine könne Brandenburg nicht springen.