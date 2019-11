Im Falle von Hegel können wir uns kurz fassen. Der amerikanische Politologe Francis Fukuyama hat sich bekanntlich auf ihn (und den Hegel-Deuter Alexander Kojeve) bezogen, als er vor fast drei Jahrzehnten den Siegeszug der liberalen Demokratie feierte. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus könne die Welt sich zivilisatorisch noch ein wenig verfeinern, das schon, aber prinzipiell seien wir mit dem Triumph des westlichen Demokratiemodells am „Ende der Geschichte“ angelangt. Es zeige sich, dass jeder Mensch nach Frieden, Wohlstand, Toleranz und Selbstbestimmung strebe – und auf genau diesen Punkt wolle der waltende Weltgeist hinaus. Es war das Buch zum Zeitgefühl – das Buch, das den Sieg der Demokratie über den Kommunismus, zugleich den hegelschen Traum von wechselseitiger Anerkennung und Würde, von der sukzessiven Aufhebung aller Herr-und-Knecht-Verhältnisse feierte. Fukuyamas These lag der Glaube zugrunde, alle Dialektik sei glücklich in einem Ganzen aufgehoben, in ein Vollkommenes eingemündet: Jetzt gelte es, ein gemeinsames Weltregieren nach Maßgabe des gerechten Westens zu organisieren. Die Aufgabe, die der Menschheit verbleibt? Der Welt dabei zuzusehen, wie sie sich von einer harmonia mundi in eine maxima harmonia mundi transformiert. Oder, um es mit Hegel selbst zu sagen: „Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit – ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben.“